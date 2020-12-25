Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaşı 21, suç kaydı 35...
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde hastane bahçesindeki büfeden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının, 35 suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı.
Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinin bahçesindeki büfeden çok sayıda sigara çalındığı ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, içeriye giren şüphelinin kameraları da kırdığını tespit etti.
35 suç kaydı bulunuyordu
Büfeden yaklaşık 350 paket sigara çalarak uzaklaşan kişinin 21 yaşındaki A.F.olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.
35 suç kaydının olduğu tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.F. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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