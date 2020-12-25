Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy, karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle merkeze bağlı Çıban köyünün ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına karar verildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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