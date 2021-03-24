Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da bugün düzenlenecek AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe geçici olarak kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek kongre nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapalı olacak.
Bu yollar, kongre bittikten sonra yeniden araç trafiğine açılacak.
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