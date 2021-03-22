AK Parti'de en üst karar alma organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) genişleyecek. 50 olan üye sayısının artırılması gündemde..

AK Parti'de 7'nci Olağan Büyük Kongre için hazırlıklar tamam. 3 yeni şarkı ve videoklip hazırlandı. Kongrede ana tema güven ve istikrar olacak. Gözler artık çarşama günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlarda.

Partinin karar organlarında da değişim bekleniyor

Şu ana kadar AK Parti teşkilatlarının yüzde 70'i değişti. Partinin karar organlarında da değişim bekleniyor. Genel merkeze giden yoğun talepler değerlendirildi. AK Parti'nin yönetim organlarında toplumun her kesiminden isimlerin olması muhtemel.

AK Parti MKYK'nın genişletilmesi için önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın onayı alınacak. 7'nci Olağan Büyük Kongre'de delegelerin oylarına sunulacak. Sonrasında da parti tüzüğünde değişikliğe gidilecek.