AK Parti'den Zeynel Emre, Şaban Sevinç ve Timur Soykan'a tazminat davası

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak, partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarını kararlılıkla kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu çerçevede, AK Parti Genel Sekreterliği tarafından partinin kurumsal itibarını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve yayınlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını bildiren İnan, "Bu kapsamda, Şaban Sevinç hakkında 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin lira, Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600 bin lira, YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin lira olmak üzere manevi tazminat davaları açılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağız"

AK Parti'nin demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyan bir siyasi hareket olduğunu belirten İnan, bununla birlikte, eleştiri hakkının kullanılması ile gerçek dışı iddialar üzerinden bir siyasi partinin kurumsal itibarının hedef alınması arasındaki hukuki ve demokratik ayrımın gözetilmesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.

İnan, "Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun, basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partimizin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin, 25 yıllık siyasi geçmişi, milletle kurduğu güçlü gönül bağı ve demokratik meşruiyetiyle Türkiye'nin köklü siyasi kurumlarından biri olduğunu ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Partimizin kurumsal haklarını ve itibarını korumak, yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda milletimize ve teşkilatlarımıza karşı taşıdığımız kurumsal sorumluluğun da gereğidir. Bu anlayışla, başlatılan hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacak, partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de siyasi mücadelesini hukuk, demokrasi ve millet iradesi temelinde yürütmeye, kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye kararlılıkla devam edecektir."