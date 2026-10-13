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Dünya
AA 13.10.2026 14:14

Nürnberg Havalimanı acil durum nedeniyle uçuşlara kapatıldı

Almanya'da Nürnberg Havalimanı'nın acil durum nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Nürnberg Havalimanı acil durum nedeniyle uçuşlara kapatıldı

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Eurofighter savaş uçaklarının eşlik ettiği, Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan gelen bir uçak, Nürnberg Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.

Geniş çaplı güvenlik önlemleri alınan havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Kapalı kalacağı belirtilen havalimanındaki olayın nedeni ve hava acil durumunun ayrıntıları henüz netlik kazanmadı.

Havalimanında gece de dron şüphesi yaşandı

Nürnberg Havalimanı’nda dün gece de bir insansız hava aracı (İHA) görülmesi nedeniyle uçuş trafiği aksadı.

Polis, saat 02.00 ile 04.00 arasında üç pilotun birbirinden bağımsız olarak bir cisim gördüklerini bildirdi.

Dron olabileceği değerlendirilen cismin bulunması için başlatılan arama çalışmasına bir polis helikopteri de katıldı.

Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

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