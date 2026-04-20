Ankara'da boya fabrikasında yangın

Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personeli yangını kontrol altına aldı.
Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
Ankara Valisi Vasip Şahin, 2 işçinin yaralandığını, 1 kişinin de arandığını duyurdu.