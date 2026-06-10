Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.06.2026 07:56

Filipinler'deki 7,8'lik depremin ardından tsunaminin yol açtığı dalgalar, Japonya'nın bazı bölgelerine ulaştı

Filipinler'in Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın Okinawa ve diğer bölgelerine tsunami dalgalarının ulaştığı bildirildi.

Filipinler'deki 7,8'lik depremin ardından tsunaminin yol açtığı dalgalar, Japonya'nın bazı bölgelerine ulaştı
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin doğu, batı ve güney kesimlerindeki Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımladı.

Ajans, tsunami uyarısının ardından Okinawa, Ogasawara ve Chichijima bölgelerinde "az şiddette" tsunami gözlemlendiğini belirtti.

Özellikle Ogasawara Adaları'ndan Chichijima Adası'na, tsunaminin yol açtığı 20 santimetrelik dalganın ulaştığını aktardı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, dün Filipinler'deki depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yayımlamış, uyarının, İbaraki eyaletinden Okinawa eyaletine kadar uzanan bölgeleri kapsadığı bildirilmişti.

Filipinler'de deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde dün meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı belirtilmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde, yerin 55,2 kilometre derinliğinde sarsıntı kaydedilmişti.

Depremde çok sayıda yapı hasar görmüş, yerel basındaki haberlere göre sarsıntı nedeniyle ülkedeki bazı uçuşlar ile Mindanao bölgesindeki Davao'da tüm dersler iptal edilmişti.

ETİKETLER
Filipinler Japonya
Sıradaki Haber
İran devlet televizyonu: ABD saldırılarında hiçbir ticari liman vurulmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:41
İngiltere, 12 yaş altı çocukların köpeklerle yalnız bırakılmasını yasaklamaya hazırlanıyor
08:38
Eski Air Canada pilotu, 16 yıl boyunca uygun lisans olmadan uçtuğu gerekçesiyle suçlandı
08:36
Anket sonuçları açıklandı: Avrupalıların sadece yüzde 10'u ABD'yi müttefik olarak görüyor
08:24
NASA Artemis III görevinin yeni astronotlarını açıkladı
08:16
Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda ev ve araç yakıldı
08:14
Ankara'da kumar oynatılan 4 iş yerine operasyon: 11 gözaltı
Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi
Aras Nehri'nin debisi karların erimesiyle yükseldi
FOTO FOKUS
HAVELSAN Patent Ödül Töreni Rıza Kayaalp’in katılımıyla gerçekleştirildi
HAVELSAN Patent Ödül Töreni Rıza Kayaalp’in katılımıyla gerçekleştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ