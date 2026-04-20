Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 20.04.2026 09:24

Ankara'da boya fabrikasında yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın yoğun müdahale sonrası söndürülürken, 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı 2 işçi ise hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'da boya fabrikasında yangın: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

"Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı"

Olay yerine giden ve yetkililerden bilgi alan Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şu anda soğutma aşamasına geçildi. Arkadaşların verdiği bilgiye göre, bölgedeki maddelerin korunması noktasında gerekli tedbirler alındı. Yangının tiner gibi ürünlerin depolandığı alana sirayet etmeden önlendiğini arkadaşlarımız bildirdiler. Arkadaşlarımız soğutmanın yanında içerideki arama ve diğer çalışmaları yapıyorlar.

Fabrikada yaralanan 2 kişi hastaneye intikal ettirildi, teknisyen olarak çalışan 1 kardeşimiz için de itfaiye ekiplerimizle arama çalışmaları yürütülüyor. İnşallah onu da sağ salim bulacağız. Yaralılar şu anda hastaneye gitti ama zannediyorum bir tanesi dumandan etkilenmiş, diğerinde hafif yanıklar var. Çıkış sebebini de arkadaşlarımız soğutmadan sonra tespit edeceklerdir."

Kayıp işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, teknisyen olarak çalışan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

ETİKETLER
Ankara İtfaiye Yangın
Sıradaki Haber
Tehdit içerikli paylaşımlar yapan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
