Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonları: 40 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da narkotik ekipleri zehir tacirlerine geçit vermiyor. Geçen hafta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 40'ı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 23-29 Mayıs'ta çeşitli adreslerde uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 375 zanlıdan 40'ı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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