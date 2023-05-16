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Türkiye
AA 16.05.2023 17:37

Ankara'da asayiş uygulamaları: 1420 gözaltı

Ankara'da 15 günde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 1420 şüpheliden 262'si tutuklandı.

Ankara'da asayiş uygulamaları: 1420 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 27 Nisan-11 Mayıs tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 447 bin 85 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1420 kişi yakalandı. Şüphelilerden 262'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında, 156 bin 704 araç kontrol edilirken, çalıntı 10 araç bulundu.

Uygulamalarda 36 motosiklet ve 44 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 1602 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca 273 paket kaçak sigara, 105 tabanca, 1193 fişek, 47 kurusıkı tabanca, 24 belgesiz av tüfeği, 34 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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