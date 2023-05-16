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Türkiye
AA 16.05.2023 16:49

TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İzmir'den Ege Denizi'ne açılan ve Kumkale yönünden Boğaz'a giren milli gemi, Çanakkale'ye doğru seyrini sürdürdü. Dev gemiyi, Çanakkale sahilinde vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izledi.

TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Deniz Müzesi Komutanlığında bir etkinliğe katılan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat ve protokol üyeleri gemiyi selamladı.

TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yaklaşık 1,5 saat sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ulaşan TCG Anadolu, boğaz çıkışına ilerleyip Marmara Denizi'ne doğru seyrine devam etti.

Milli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişini Sahil Güvenlik unsurları eşliğinde gerçekleştirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri TCG Anadolu Çanakkale
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