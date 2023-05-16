Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.05.2023 16:11

Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde evlerden getirdikleri yiyeceklerden tüketen öğrencilerin bazılarında mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 6 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Gıda Zehirlenmesi Sakarya
Sıradaki Haber
Bursa'da fabrikada vinç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Ankara'da asayiş uygulamaları: 1420 gözaltı
17:35
Azerbaycan'da 'ajan' operasyonu
17:42
Sözcü İbrahim Kalın: İkinci tur daha kolay olacak ama rehavete kapılmayacağız
17:22
AB ile Karadağ Frontex iş birliği anlaşması imzaladı
17:18
Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
17:13
'Hatay Halhalı zeytini' coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
FOTO FOKUS
Depremzedelerden linç yanıtı: Keşke hiç yardım etmeselerdi
Depremzedelerden linç yanıtı: Keşke hiç yardım etmeselerdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ