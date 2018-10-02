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Ankara'da aranan bin 486 kişi yakalandı

Ankara'da yapılan asayiş uygulamalarında aranan bin 486 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 200 şüpheli tutuklandı.

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Ankarada aranan bin 486 kişi yakalandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında merkez ilçelerde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında sorgulanan 218 bin 954 kişiden çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen bin 486'sı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 200'ü hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzer suçlardan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kontrol edilen 43 bin 315 otomobilden çalıntı olduğu tespit edilen 41 araç bulunurken, 230 motosiklet ve 170 modifiye araca cezai işlem yapıldı.

Uygulamalarda ayrıca 81 tabanca, 58 tüfek, 71 kurusıkı tabanca, 115 kesici ve delici alet, 934 mermi, 445 gram uyuşturucu madde, 659 uyuşturucu hap ve 6 bin 601 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber 

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