450 metre yükseklikteki cam terasa büyük ilgi

Kastamonu Azdavay'da bulunan dünyanın en büyük 4. kanyonu Çatak'a yapılan seyir terası, ziyaretçilerine 450 metre yükseklikten manzarayı seyretme heyecanı yaşatıyor.

Mayıs ayında ziyarete açılan cam seyir terasına bugüne kadar ilçe nüfusunun 15 katı ziyaretçi geldi. Kanyonun turizm potansiyelini daha da artıracağı düşünülüyor.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, "3 bin 600 nüfuslu Azdavay ilçemizi cam terası vesilesiyle 5 ay içerisinde 50 bin kişinin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçimiz ziyaret etti. Hedefimiz bir yılda 300 bini bulmak inşallah" dedi.

Cam terasa büyük ilgi

Cam terasın, 60 tonluk çelik ve cam ağırlığı ile 450 metre yüksekliğe sahip boşluk üzerinde durması ziyaretçilere eşsiz bir doğa manzarası sunuyor.

Cam terası ziyaret edenler korku dolu anlar yaşasa da manzara karşısında hayran kalıyor.

Ziyaretçiler, Azdavay'ın Yöresel Türkmen elbisesini giyen kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Kaynak: TRT Haber