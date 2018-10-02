Marmara ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Doğu'da 5 ilde gök gürültülü sağanak

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek yağışların öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan’da akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı kaydedildi.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA, İHA