FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü örgüt sorumlusu 37 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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