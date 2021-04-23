Pislik içinde ölmek üzereydiler. Yürüyemeyen, sesi bile çıkmayan 6 yavru köpek Ankara'da foseptik çukurunda bulundu.

“Patili Köy” isimli hayvanseverler derneği üyeleri, Gölbaşı ilçesinde bir arazide yavru köpeklerin fosseptik çukurunda olduğu ihbarını aldı.

İhbar eden kişi köpeklerin foseptik çukuruna düştüğünü söyledi. Ama köpekleri kurtaran hayvanseverlere göre bu mümkün değil.

[Fotoğraf: DHA]

Köpekler henüz 20 günlük

Patili Köy Derneği Kurucusu Volkan Koç, "Bulduğumuzda hipotermiye girmiş durumdalardı, hareket etmiyorlardı. Masaj falan yapmaya çalıştık hiçbir tepki yoktu apar topar kliniğe yetiştirdik. Bu köpekler 20 günlük, yürüyemez. Foseptik çukurunun kapağı kaldırılıp bir kenara konulmuş bizim düşüncemiz, bunların atıldığını düşünüyorum ben net olarak" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Köpeklerin durumu kritik

Köpeklerin kurtarılış anları ise kameralara yansıdı.

Donmak üzere olan ve zorlukla nefes alan yavru köpekler veterinere götürüldü, kuvöze alındı. Ancak durumları kritik, tedavileri sürüyor.

