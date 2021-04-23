Ankara'da 6 yavru köpek foseptik çukurunda bulundu
Ankara’da foseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı. Ölmek üzereyken hayvanseverler tarafından kurtarılan köpeklerin durumu ise kritik.
Pislik içinde ölmek üzereydiler. Yürüyemeyen, sesi bile çıkmayan 6 yavru köpek Ankara'da foseptik çukurunda bulundu.
“Patili Köy” isimli hayvanseverler derneği üyeleri, Gölbaşı ilçesinde bir arazide yavru köpeklerin fosseptik çukurunda olduğu ihbarını aldı.
İhbar eden kişi köpeklerin foseptik çukuruna düştüğünü söyledi. Ama köpekleri kurtaran hayvanseverlere göre bu mümkün değil.
Köpekler henüz 20 günlük
Patili Köy Derneği Kurucusu Volkan Koç, "Bulduğumuzda hipotermiye girmiş durumdalardı, hareket etmiyorlardı. Masaj falan yapmaya çalıştık hiçbir tepki yoktu apar topar kliniğe yetiştirdik. Bu köpekler 20 günlük, yürüyemez. Foseptik çukurunun kapağı kaldırılıp bir kenara konulmuş bizim düşüncemiz, bunların atıldığını düşünüyorum ben net olarak" dedi.
Köpeklerin durumu kritik
Köpeklerin kurtarılış anları ise kameralara yansıdı.
Donmak üzere olan ve zorlukla nefes alan yavru köpekler veterinere götürüldü, kuvöze alındı. Ancak durumları kritik, tedavileri sürüyor.