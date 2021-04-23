Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 10:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köy okulu öğrencileri tarihe yolculuk yaptı
Gaziantep Çaykuyu Köyü İlkokulu öğrencileri Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki geziyle küçükler, ilk kez müze gezmenin heyecanını yaşadı.
Yüzlerce yıllık sanat eserlerini incelediler. Masallarla görseller eşliğinde tarihi öğrendiler.
Gaziantep Çaykuyu Köyü İlkokulu öğrencileri Zeugma Mozaik Müzesi'nde arkeolojiyle tanıştı. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda unutulmaz bir gün geçirdi.
Etkinlik sonunda öğrencilere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı “Biri Arkeolog mu dedi” adlı hikaye kitabı hediye edildi.
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