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Türkiye
AA 29.02.2024 10:11

Ankara'da 5 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 5 milyon lira değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Ankara'da 5 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde M.T. ve A.G'nin gümrük kaçağı malzemeleri piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 50 bin makaron, 3 bin 574 paket sigara, 146 kilogram tütün, 129 elektronik sigara, 440 giyecek ve aksesuar malzemesi, 138 çeşitli elektronik malzeme, 256 hırdavat malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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