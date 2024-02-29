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Türkiye
AA, İHA 29.02.2024 09:08

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran sis, kentte sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği dün saat 17.30 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada ise yoğun sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. 

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