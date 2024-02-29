Organize suç örgütlerine "Kafes" operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay ve Aydın merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Kafes-50" operasyonu yapıldığını duyurdu.
Hatay merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, depremzedelere verilmesi gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları belirlenen 28 şüpheli yakalandı.
Zanlıların 2 milyar 250 milyon kamu zararına neden oldukları tespit edildi.
Aydın ve Hatay merkezli 9️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-50" Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 29, 2024
❗️Hatay’da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.’nin,
❗️Aydın’da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı
2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️
Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da… pic.twitter.com/e9GcYPbJa5
Aydın'da yapılan operasyonda da uyuşturucu madde ticaretini örgütlü olarak yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerine yapılan baskınlarda 124 bin uyuşturucu hap, çok sayıda ruhsatsız silah ve çok miktarda dövize el konuldu.
"Kafes-50" operasyonu ile 2 organize suç örgütü çökertildi, örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 2'si tutuklandı.