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Türkiye
TRT Haber 29.02.2024 08:16

Organize suç örgütlerine "Kafes" operasyonu: 37 gözaltı

Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-50" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 37 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütlerine "Kafes" operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay ve Aydın merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Kafes-50" operasyonu yapıldığını duyurdu.

Hatay merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, depremzedelere verilmesi gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları belirlenen 28 şüpheli yakalandı.

Zanlıların 2 milyar 250 milyon kamu zararına neden oldukları tespit edildi.


Aydın'da yapılan operasyonda da uyuşturucu madde ticaretini örgütlü olarak yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerine yapılan baskınlarda 124 bin uyuşturucu hap, çok sayıda ruhsatsız silah ve çok miktarda dövize el konuldu.

"Kafes-50" operasyonu ile 2 organize suç örgütü çökertildi, örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si tutuklandı.

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