Organize suç örgütlerine "Kafes" operasyonu: 37 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay ve Aydın merkezli 9 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı "Kafes-50" operasyonu yapıldığını duyurdu.

Hatay merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, depremzedelere verilmesi gereken ilaçları dağıtmadıkları halde sahte evrak ile dağıtılmış gösterip ödeme aldıkları belirlenen 28 şüpheli yakalandı.

Zanlıların 2 milyar 250 milyon kamu zararına neden oldukları tespit edildi.

Aydın ve Hatay merkezli 9️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-50" Operasyonlarında;

❗️Hatay’da elebaşılığını B.Ç. ve M.Ç.’nin,

❗️Aydın’da elebaşılığını Hüseyin Avni Demirkol'un yaptığı

2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️



Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da… pic.twitter.com/e9GcYPbJa5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 29, 2024

Aydın'da yapılan operasyonda da uyuşturucu madde ticaretini örgütlü olarak yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerine yapılan baskınlarda 124 bin uyuşturucu hap, çok sayıda ruhsatsız silah ve çok miktarda dövize el konuldu.

"Kafes-50" operasyonu ile 2 organize suç örgütü çökertildi, örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'si tutuklandı.