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Türkiye
TRT Haber 19.08.2026 06:12

Ankara'da 5 eğlence mekanına soruşturma: 26 gözaltı

Ankara'da eğlence mekanlarında insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 26 oldu.

Ankara'da 5 eğlence mekanına soruşturma: 26 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Çankaya ilçesinde göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda, 5 eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 26 oldu. 19 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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