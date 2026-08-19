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Türkiye
TRT Haber 19.08.2026 06:12

Ankara'da 5 eğlence mekanına soruşturma: 20 gözaltı

Ankara’da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da 5 eğlence mekanına soruşturma: 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturma kapsamında Çankaya ilçesindeki 5 eğlence mekanı yakın takibe alındı.

Alınan ifadeler, elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda, eğlence mekanlarının sahibi, çalışanı veya bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen toplam 28 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin, ülkelerindeki savaş, ekonomik sıkıntı, ailevi sorun gibi nedenlerle vize alıp yasal yollarla Türkiye'ye geldikleri ve yasal kalma süresi devam eden ya da sona ermiş kişilerin normal işlerde çalıştırma vaadiyle kandırılarak işe alındıkları tespit edildi.

Başsavcılık olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını, ilgili iş yerlerinde arama, el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini, firari şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

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