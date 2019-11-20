Jandarma Genel komutanlığından yapılan açıklamada, Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Keçiören ilçesinde bir iş yerine operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

İş yerine yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 266 bronz sikke, Roma dönemine ait 163 bronz yüzük, ok ucu, bilezik ve 1 metal heykelin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: TRT Haber