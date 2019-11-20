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İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı20 Kasım 2019 Çarşamba 08:11 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 08:14
İzmir'in Dikili ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin durdurduğu lastik botta, 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili'de Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir lastik botu durdurdu.
Ekipler lastik bottaki 18 Orta Afrika, 18 Kongo ve 2 Eritre uyruklu olmak 38 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: izmir düzensiz göçmen Dikili