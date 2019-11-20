Türkiye
Bakırköy'de hastane yangını20 Kasım 2019 Çarşamba 04:50 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 05:35
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
B bloktaki kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin bulunduğu kısmın giriş katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
İtfaiye ekiplerinin yangından dolayı oluşan dumanı tahliyesinin ardından dışarı çıkartılan hastalar ve refakatçileri tekrar binaya alındı.
Kaynak: AA