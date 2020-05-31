Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ankara'da 3 katlı ahşap ev küle döndü
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 3 katlı ahşap ev, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Eğerli Dereköy Mahallesi'nde Durali Özçelik'e ait 3 katlı ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olayda can kaybı yaşanmadı
İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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