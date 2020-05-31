Haber Giriş: Kaynak: İHA
Elazığ'da seyir halindeki araç alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Karakoçan ilçesi Gölpınar mevkiinde, seyir halindeki 23 KC 467 plakalı otomobil alev aldı.
Otomobilin motor kısmından alev aldığını fark eden sürücü aracı durdurup dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü.
Yolun bir süre tedbir amaçlı kapatıldığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.
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