Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da 2 katlı restoranda yangın: 1 ölü
[Fotograf: İHA]
Ankara Kızılcahamam'da 2 katlı bir restoranda yangın çıktı. İçeride mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Karşıyaka Mahallesi'nde bir restoranda çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Yangın uzun çabalar sonucu kontrol altına alındı. İçeride mahsur kalan restoran sahibi hayatını kaybetti.
Binada ağır hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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