FETÖ nedeniyle meslekten ihraç edilen hakim Ali Çetin'in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'taki yazışmalarında A.Ö.'nün isminin geçtiği belirtildi.

M.A.Ç.'nin ise FETÖ itirafçısı bir astsubay tarafından "kendisinden sorumlu örgüt abisi" olarak teşhis edildiği öğrenildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli hakimler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince odalarında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri devam eden hakimlerin, Ankara Adliyesine getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA