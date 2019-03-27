Kocaeli'nde yaşayan Nurdan-Oktay Ekinci çiftçinin genetik bir hastalık olan MSUD (Akçaağaç şurubu) hastası oğlu 14 yaşındaki Yiğit Kadir Ekinci, bebekliğinde teşhisi konulan rahatsızlığı nedeniyle anne sütü dahil hiçbir protein tüketemedi. Yurt dışından getirtilen ürünlerle beslenen, bir hafta anne sütü aldığı için beyin ve motor gelişiminde sorunlar oluşan Yiğit'in hastalığının gittikçe ilerlemesi üzerine aile, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde karaciğer nakli olması önerilen Yiğit için Ankara'da yaşayan 42 yaşındaki halası Özlem Öder gönüllü oldu. Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, Yiğit'e halasından karaciğer nakli yaptı.

Yiğit'ten çıkarılan karaciğer de Sağlık Bakanlığının Organ ve Doku Nakil Listesi'nde kadavra bekleyen 62 yaşındaki siroz ve karaciğer tümörü hastası Tanyolaç Alpay'a nakledildi.

"Hocam artık huzurla sofraya oturmak istiyoruz"

"Domino nakil"le iki hastanın sağlığına kavuştuğu ameliyatın, Türkiye'de ikinci operasyon olduğu belirtildi.

Dünyada 15-20 civarında olduğu kaydedilen operasyon kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan operasyonun başkanı Prof. Dr. Aydınlı, hastanın annesinin "Hocam artık huzurla sofraya oturmak istiyoruz" sözünden çok etkilendiğini dile getirdi.

Yiğit'te enzim eksikliği olduğunu dile getiren Aydınlı, "Bu hastalar protein tüketemiyorlar. Yurt dışından getirilen besinlerle besleniyorlar. Bu ciğer, başka birisine nakledildiği zaman problem olmuyor. Deneyim ve teknik altyapı gerektiren bir ameliyat." diye konuştu.

Tecrübeli ekiple ameliyatı rahatlıkla yaptıklarını vurgulayan Aydınlı, "Bu operasyonu dünyada sadece seçili merkezler yapabiliyor. Şu ana kadar dünyada yapılan 15-20 civarında vaka var. Özellikli vakaları yapmaya uygun bir hastaneyiz." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise bin yataklı hastanede özellikli ameliyatlar yapıldığını vurguladı. Prof. Dr. Ünal, büyük hizmetler gören bir merkez olduklarını ifade ederek, organ nakli ekibinin gecesinin gündüzünün olmadığını da belirtti.

"Her türlü nakli yapabiliyoruz"

Türkiye'de ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, özel vakalara destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok az görülen vakalar bunlar. Başarılı sonuçlar bizi mutlu ediyor. Her türlü nakli burada yapabiliyoruz." dedi.

Antalya Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür de Türkiye'de 26 bin organ nakli bekleyen hasta olduğunu hatırlatarak, Antalya'da 2 bin 800 böbrek, 250 karaciğer ve 270 kalp nakli bekleyen hasta olduğuna işaret etti.

Yiğit'in annesi Nurdan Ekinci, çok özen göstermesine rağmen çocuğunda mental geriliği olduğunu, 16 yaşındaki kızına tost yaptığı zaman oğlunun ağladını söyledi.

"Gerçek kahramanlar burada"

Çok sıkıntılı süreçlerden geçtiklerini vurgulayan Ekinci, şunları kaydetti:

"Tatile gidemiyorduk, otellerde yemek yiyemeyeceğimiz için. Misafir gelmesin istiyordum. Bir sefer simit alamadım oğluma. Yurt dışından besinler alıyorduk, sadece bir makarna 30 lira. Nakil olduktan sonra oğlum ilk kez yumurta, peynir, balık yedi. Eşimle ağladık, inanamadık. Bizim için düğün bayram artık. Biz de eşimle organlarımızı bağışladık."

Hem hayata tutunan hem de şifa olan Yiğit Kadir Ekinci süt içip, balık yemekten mutlu olduğunu ifade etti.

Karaciğerin nakledildiği Alpay ise "Gerçek kahramanlar burada, mucize gibi" dedi.

Kaynak: AA