Sıcak içecekler insanın içini ısıtıyor ama sağlığı da riske sokuyor. Reflüye neden oluyor, yani yemek borusu kanserinin baş nedenine...

Suyu biraz bekletmek gerekiyor

Gastroenteroloji Uzmanı Süleyman Uraz, sıcak içeceklerin hücresel değişime sebep olduğunu belirterek, "Bu sıcak gıdalar aşırı sıcak içildiği zaman yemek borusunda hücresel değişime sebep oluyor. Yemek borusu kanserlerinde 2-3 kat artışa sebep oluyor" dedi.

Çay ya da kahve, sıcak içecek hazırlarken suyun bir süre bekletilmesi gerekiyor. Uraz, içeceklerin kaynar haldeyken servis edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bunların mutlaka kaynar kaynar servis edilmemesi lazım ya da edildikten sonra da 5 dakika da beklemek lazım. Yani üzerinize döküldüğü zaman sizi yakmaması lazım."

Sigara ve alkol tüketimi de artırıyor

Kanser riskini artıran iki faktör daha var: Sıcak içeceklerin yanında sigara ve alkol tüketimi. Çünkü hepsi bir arada olunca kansere yakalanma olasılığı 3-4 kat daha artıyor.

Sadece içeceklerin değil, yemeklerin de aşırı sıcak tüketilmemesi gerekiyor.

Haber: Ceyda Muslu

Görüntü: Samet Gençtürk