Sağlık alanında kullanılan her ürünün steril olması önemli. Bu nedenle önlük ya da çarşaf gibi pek çok tekstil ürününün mikrop barındırmayan özellikte üretilmesi gerekiyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bilim insanları, çoğu yurt dışından ithal edilen bu ürünlere alternatif olacak bir antibakteriyel lif geliştirdi.

Porf Dr. Fatih Mehmet Emen, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu ürünün içerisinde laboratuvarımızda hazırlamış olduğumuz kimyasal malzemeler var. Bunlar tekstil lifleri içerisinde bioaktif tekstil lifleri içerisine yerleştirildi."

Tek kullanımlık tıbbi tekstil ürünlerinde kullanılacak

Yerli üretim antibakteriyel lifin kullanım alanı özellikle sağlık sektörü olacak.

Fatih Mehmet Emen, "Kullan at kıyafetler şeklinde düşünebiliriz. Bu önlükler olabilir, çarşaflar yatak örtüleri olabilir. Hastanedeki personelin giyeceği kıyafetler şeklinde olabilir" diye konuştu.

TÜBİTAK destekli proje sayesinde hastane enfeksiyonu kaynaklı can kayıpları da en aza indirilmesi mümkün olacak.

Yerli üretimle ucuza mal edilen ürünler için patent işlemlerinin bitmesi bekleniyor..

Haber: TRT Haber