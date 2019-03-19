Ergen ve çocukların dijital oyun bağımlılığı birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili "Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı Sonuç Raporu" hazırladı.

Stres ve olumsuz duygulardan uzaklaşma isteği bağımlılığın başlıca nedeni

Rapora göre, bu durum psikolojik travma, olumsuz kimlik gelişimi, kişilik bozuklukları, yalnızlaşma, yabancılaşma ve toplumsal olaylara karşı duyarsızlaşmaya neden olabiliyor.

Oyun bağımlılarında, uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı solunum ve dolaşım sistemiyle ilgili problemler, obezite, ortopedik rahatsızlıklar, yeme bozuklukları, göz ve görme sorunları ortaya çıkabiliyor.

Bağımlılık, akademik başarının düşmesine, uyku bozukluklarına ve kişisel hijyenle ilgili problemleri de beraberinde getiriyor.

Oyun bağımlılığına iten faktörler içinde stres ve olumsuz duygulardan uzaklaşma isteği, gruba ait olma, sosyalleşme ve rekabet ihtiyacının dijital oyunlarla karşılanması, sosyal gelişimdeki yetersizlik, yaşıtlarla iletişim kuramama, içe dönüklük, yalnızlık duygusu, sosyal kaygılar, sosyal beceri yetersizlikleri, düşük benlik saygısı yer alıyor.

Çocuklarının yaş aralığına uygun önlemler alınması, oyunların ödül veya ceza olarak sunulmaması, çocukların izleyeceği saatlerde sunulan haberlerde oyun isimlerinin kullanılmaması önerilen raporda, kategorilere ayrılmış ulusal çevrimiçi oyun platformu oluşturulması gerektiğine yer veriliyor.

Kaynak: AA