Arhan Çınar Cengiz 13 yaşında. Küçük çocuğa, 5 yıl önce lösemi tanısı konuldu. İki defa ilaç tedavisi uygulandı ancak fayda sağlanamadı. Hastalığı üçüncü kez tekrarladı. Aynı durumdaki binlerce çocuk gibi onun da iyileşmesi ilik nakline bağlı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tedavi gören Çınar'ın annesi Eylem Cengiz, oğlu ve benzer durumdaki çocuklar için çağrı yaptı:

"Umutlarımız solmasın istiyoruz. Çocuklarımız yaşasın istiyoruz. Halkımızdan çocukların hayata tekrar tutunmaları için donör olmalarını istiyoruz"

Donör olmak çok basit

Bağışçının, donör olmaya uygun olup olmadığı, basit bir testle öğrenilebiliyor. Arhan Çınar Cengiz gibi binlerce çocuğa umut olmak için tek yapılması gereken bağış noktalarına gidip üç tüp kan vermek.

"Arkadaşlarımı çok özledim"

Küçük Çınar, hastaneden çıkarak arkadaşlarına kavuşacağı günü iple çekiyor:

"Arkadaşlarımı özledim. Bir an önce onlarla görüşmek istiyorum. Onlarla okuldayken oyunlar oynardık ama şu an hastanede olduğum için pek fazla görüşemiyorum"

Arhan Çınar Cengiz ve ailesi, umutla gelecek güzel bir haberi bekliyor.

Haber: Yusuf Dernek

Kamera: Ata Çalapkulu, Tarık Aşçı