Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tören alanından Ulus eski TBMM Binası'na kadar 30 Ağustos Kortej Yürüyüşü ve Anıtkabir töreni düzenleneceği belirtildi.

Yürüyüş için 29 Ağustos Perşembe günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydan arası) Ulus gidiş istikametinin tek şeritli olarak trafiğe açılacağı aktarıldı.

Trafiğe kapanacak yollar şöyle:

"30 Ağustos Cuma günü saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, İstanbul Caddesi (Kazım Karabekir Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi ile Atatürk Bulvarı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası) açılan tüm cadde ve sokaklar, Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı ile GMK arası) açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, açılan tüm cadde ve sokaklar ile ihtiyaç duyulması halinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır."

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları gerektiği ve Metro ve Ankaray gibi toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı kaydedildi.

İstanbul'da trafiğe kapanan yollar şöyle:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bugün sabah saat 07.00 itibarıyla polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Kapatılan bazı noktalarda özel harekat polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

Trafiğe kapatılacak olan diğer yollar ise şunlar:

1. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde trafiğe kapatılacak.

2. D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

3. 10.Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

4. Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

5. Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

6. Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

7. Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

8. Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

9. Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

10. Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

11. Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

12. Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,

13. Adnan Menderes Bulvarı

Alternatif Yollar ise şu şekilde olacak:

1. Turgut Özal Millet Caddesi,

2. Fevzipaşa Caddesi,

3. Atatürk Bulvarı,

4. Sahil Kennedy Caddesi

Kaynak: AA, DHA