Rutin devriye görevi yapan Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Tuzla mevkiinde zeytinlik alanda bir grup göçmenin gizlendiğini fark ettiler.

Hemen harekete geçen ekipler, yaşları 30 ile 45 arasında değişen 12’si Pakistan, 1’i Fas ve 26 Afganistan uyruklu tamamı erkek göçmeni ele geçirdi.

Yakaladıkları göçmenleri Cunda Adası’ndaki İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasına götüren jandarma ekipleri, burada göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundular.

Ayvalık Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan 39 göçmen, daha sonra Çanakkale-Ayvacık’ta bulunan Göç İdaresi Merkezine gönderildi.

Kaynak: İHA