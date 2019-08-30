Bursa- Ankara karayolu üzerindeki bir alt geçitte gaz kokusu şikayeti üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bazı vatandaşlarda öksürük ve boğaz yanmasına neden olan alt geçitte inceleme başlatıldı.

İncelemeler devam ederken fenalaşan bir kişiye, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu alt geçitte amonyak olduğu düşünülen gaz tespit etti. Yaya geçidini kullanıma kapatan ekipler, bölgeyi yıkayıp havalandırdı.

Ekipler, gazın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: TRT Haber