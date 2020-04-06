Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara Valiliği vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Valiliği, bazı kişilerin valiliğin adını kullanarak engelliler için para topladığını belirterek, bu ve benzeri taleplerle karşılaşanların durumu en yakın kolluk birimine ihbar etmelerini istedi.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı kişilerin "Ankara Valiliği tarafından görevlendirildik" veya "Ankara Valiliğinden geliyoruz" şeklindeki beyanlarla il genelinde engelliler adına düzenlenen sözde kampanya için para talep ettikleri duyumunun alındığı belirtildi.
[Fotoğraf: Ankara Valiliği]
Bu konuda dikkatli olunması istenilen paylaşımda şunlara yer verildi:
"Ankara Valiliği olarak bu tür düzenlenmiş bir kampanyamız bulunmamaktadır. Bu ve benzeri taleplerle karşılaşan vatandaşlarımızın durumu en yakın kolluk birimlerimize ihbar etmesini rica ediyoruz."
Etiketler: para toplama dolandırıcılık Ankara ValiliğiSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 17:10
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