Ankara Emniyet Müdürlüğü, internet siteleri üzerinden şans oyunları ile futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik iki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 3 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, çok sayıda harici bellek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 1300 liraya el konuldu.

Firari iki şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor.