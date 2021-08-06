Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 il için sel, dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'den Erzurum, Erzincan ve Bayburt için ani sel, su baskını, yıldırım ile kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını bildirdi.
Yapılan son değerlendirmede, yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Erzurum'un batısında, Erzincan ile Bayburt genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sel
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