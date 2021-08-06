Antalya’nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde orman yangınları kontrol altına alındı. Muğla Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde ise yangın etkisini sürdürüyor. Isparta, Aydın ve Denizli'de de orman yangınları var. Başta itfaiye ekipleri olmak üzere tüm ekipler yangınlarla havadan ve karadan mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor.

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınlarının devam etmesindeki bir diğer önemli etken de sıcaklık derecesi, nem oranı, rüzgarın hızı ve yağış faktörü.

Gökyüzündeki alev savaşçılarının mücadelesinde poyrazın etkisi de belirleyici.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) hafta sonu verilerine göre yarın ve pazar günü hava sıcaklığının düşmesi hatta yağmurun gelmesi bekleniyor.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yangın bölgelerindeki hava durumunu TRT Haber’de değerlendirdi.

-Orman bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?

-Yangın bölgelerinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgar sürecek mi?

-Yağmur bekleniyor mu?



MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yangın bölgelerindeki hava durumunu @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/ujneJYWUBv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021

Yeni haftada yağmur yağacak mı?

Hava sıcakları ve nemin düşük olması orman yangını görülen yerlerdeki çalışmaları olumsuz etkileniyordu. Ancak, bugün gece saatlerinden itibaren yurdun kuzey kesimleri ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Özellikle yurdun güney ve batı bölgelerinde yağışsız günler gördük. Yeni gelen yağış sistemiyle birlikte, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç yarın için tüm yurtta yağış bekliyoruz" dedi.

"Sıcaklıklar 10 dereceye kadar inecek"

Çelik, Ege ve Akdeniz'de sıcakların düşeceğini belirterek açıklamalarını sürdürdü:

"Yangın bölgesi olan Antalya’nın en batı ilçeleri hariç olmak üzere Akdeniz Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Ege’de ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 8 dereceye kadar üzerinde olan sıcaklıklar, bu sistemle birlikte mevsim normallerine inecek diyebiliriz."

"Nem oranı çıkacak, rüzgar orta kuvvette esecek"

Yarın sıcaklıkların düşmesi beklenen bölgede, sıcaklıkların 8 ila 10 derece kadar düşmesi bekleniyor. Turan, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki düşük nem oranlarının çıkmasını ve rüzgarın da orta şiddetli esmesini beklediklerini söyledi:

"Hem yağış sistemi hem de rüzgarın denizden esecek olması nedeniyle de nem oranlarında da artış göreceğiz. Yüzde 10’un altına düşen nispi nemler artık yağışla birlikte yüzde 80’lere kadar çıkmış olacak.

Orman yangınlarının görüldüğü ilk günlerde rüzgar fırtına şeklinde esmişti. Ancak 80-90 kilometre hızla esen rüzgarlar önümüzdeki günlerde orta kuvvetlerde esmeye devam edecek."

Antalya ve Muğla'da sıcaklıklar hafta sonu düşecek

Turan, Antalya ve Muğla'da yüksek seyreden sıcaklıkların da hafta sonunda düşeceğini ifade etti:

"Muğla çevrelerindeki sıcaklıklar 44 dereceyi bulmuştu. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz. Hafta sonu 34 dereceye kadar sıcaklıklar düşecek.

Antalya’da ise 40 dereceye kadar çıkmış olan sıcaklıklar, 30 dereceye kadar inecek. Ancak pazartesi sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstüne çıkmasını bekliyoruz."



