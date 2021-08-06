47 yaşındaki Hasan Yılmaz, eşi, 2 çocuğu ve yaşlı annesiyle Manavgat Değirmenli Mahallesi'nde yaşıyor.

Alevler onların evine ulaştığında gece vaktiydi.

Yılmaz, ailesini evden çıkardı ama annesinin hızla ilerleyen alevlerden kaçma şansı yoktu. Bu yüzden onu sırtına aldı. Dağlık alanda 600 metre taşıdı.

Hasan Yılmaz, "Beni bırak" diyen annesine "Ölürüm de atmam ana seni" dedi.

Neyse ki o zorlu mücadelenin sonunda hepsi sağ salim kurtuldu.

