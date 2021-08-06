Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alevlerin arasında kalan annesini sırtında taşıdı: Ölürüm de atmam seni
Manavgatlı Hasan Yılmaz, alevlerden kaçamayan annesini sırtına adı, 600 metre boyunca o halde koştu. Yolda annesi ona kıyamadı, "Beni bırak" dedi ama o "Ölürüm de atmam ana seni" dedi.
47 yaşındaki Hasan Yılmaz, eşi, 2 çocuğu ve yaşlı annesiyle Manavgat Değirmenli Mahallesi'nde yaşıyor.
Alevler onların evine ulaştığında gece vaktiydi.
Yılmaz, ailesini evden çıkardı ama annesinin hızla ilerleyen alevlerden kaçma şansı yoktu. Bu yüzden onu sırtına aldı. Dağlık alanda 600 metre taşıdı.
Hasan Yılmaz, "Beni bırak" diyen annesine "Ölürüm de atmam ana seni" dedi.
Neyse ki o zorlu mücadelenin sonunda hepsi sağ salim kurtuldu.
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