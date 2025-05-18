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Türkiye
AA 18.05.2025 11:08

Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi hizmete açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, ziyarete açıldı.

Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi hizmete açıldı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen millet bahçesi, doğayla vakit geçirmek isteyen vatandaşlara yeni alan sundu.

Yaklaşık 200 bin metrekarelik alana kurulan projede 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu ve 135 araçlık otopark yer alıyor.

Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi hizmete açıldı

Alanda ayrıca 3 köprü, bisiklet yolları, çocuk parkları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve fitness sahaları bulunuyor.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından millet bahçesinin görüntülerini paylaşarak, "Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor." ifadelerini kullandı.

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Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Millet Bahçesi
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