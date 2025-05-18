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Türkiye
AA 18.05.2025 10:00

Samsun'da apartmanda yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında başka bir dairede oturan 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Samsun'da apartmanda yangın
[Fotograf: AA]

Mevlana Mahallesi 401. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunmayan kiracı Y.K'nin dairesinden çıkan duman kısa sürede binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Üçüncü katta oturan aynı aileden 3 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, itfaiye erleri tarafından daireden çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan aile üyeleri tedavi altına alındı.

Ekipler, güvenlik önlemi amacıyla apartmanı tamamen tahliye ederken, yangının çıktığı dairede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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