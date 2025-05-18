Az Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.05.2025 06:12

Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başlıyor

Tarihte paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde, gece müzeciliği deneyimi başlatılıyor.

Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başlıyor
[Fotograf: AA]

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti'nde haziran ayından itibaren uygulanmaya başlanacak gece müzeciliği, festival için kentte bulunan gazetecilerce deneyimlendi.

Etkinlikte, Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, basın mensuplarına antik kent hakkında bilgi verdi, çok tanrılı dinler döneminden kalan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın kayıtlara geçen en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili'nde bahsi geçen kiliseyi, Roma dönemi anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntıları ile yürütülen arkeolojik çalışmaları anlattı.

"Türkiye'de gerçekleştirilen ilk anıtsal restorasyon projelerinden biri" 

Cahill, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirdeki yapıların özel ışıklandırmalar sayesinde daha görkemli göründüğünü belirtti.

Sardes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başlıyor

"Burası, bildiğiniz gibi Lidya'nın başkenti Sardes." diyen Cahill, "Şu anda bir Roma hamamının içindeyiz. Burası 1960'larda restore edildi ve Türkiye'de gerçekleştirilen ilk anıtsal restorasyon projelerinden biri oldu. Gece müzeciliği kapsamında çok güzel bir ışıklandırma yapılmış, gerçekten çok beğendim." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Antik Kent Manisa Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
Seyir halindeyken yanan araç küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:55
Meksika donanmasına Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
05:15
Seyir halindeyken yanan araç küle döndü
04:13
Hamas: İsrail'in Gazze'de sivillerin kaldığı çadırları vurması yeni bir vahşet suçudur
03:10
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
03:42
İstanbul'da 7 katlı binanın çatısında yangın
01:57
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Gazze'de "bir kap yemek" izdihamı
Gazze'de "bir kap yemek" izdihamı
FOTO FOKUS
Kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Kayalıklardan düşen genci sahil güvenlik ekipleri kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ