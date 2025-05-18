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Türkiye
İHA 18.05.2025 02:43

İstanbul'da 7 katlı binanın çatısında yangın

İstanbul Küçükçekmece'de 7 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yandaki binalara sirayet etmeden söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da 7 katlı binanın çatısında yangın

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı etkisi altına aldı.

Vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıyan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın bitişikteki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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