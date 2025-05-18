İstanbul'da 7 katlı binanın çatısında yangın

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Burcu Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı etkisi altına aldı.

Vatandaşların cep telefonu görüntülerine de yansıyan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Yangın bitişikteki binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.