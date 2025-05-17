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Türkiye
AA 17.05.2025 22:40

Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi'nde kaybolan genci arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor.

Hakkari'de derede kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
[Fotograf: AA]

Arkadaşlarıyla 10 Mayıs'ta piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapılan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma personeli, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekibi, Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 18 kişilik özel ekip, derede botlarla, ipli geçiş sistemleri ve özel tarama cihazlarıyla arama yapıyor.

Derenin debisinin yüksek olduğu bölgelerde kontrollü ilerleyen ekiplerin çalışmalarına, vatandaşlar da destek verdi.

Çalışmalarda şu ana kadar Neçir Kom'a ulaşılamadı.

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