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Türkiye
İHA 17.05.2025 13:59

Gelinin üstüne disko topu böyle düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düğün salonunda disko topunun tavandan koparak gelinin üstüne düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi.

B.M. (28) ve B.S'nin (28) kına gecesinde salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gelinin dans ettiği anda disko topunun gelinin üstüne düştüğü görülüyor.

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112 Acil Çağrı Merkezi Kocaeli
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